POL-H: Zeugenaufruf! Nordstadt: Seniorin bei Gefahrenbremsung in Stadtbahn schwer verletzt

Hannover (ots)

Wegen eines Wendemanövers eines Mercedes und anschließender Gefahrenbremsung einer Stadtbahn hat sich eine 69 Jahre alte Frau, die als Fahrgast in der Bahn unterwegs gewesen ist, am Samstagnachmittag (31.08.2019), gegen 14:45 Uhr, auf dem Engelbosteler Damm (Höhe Am Kläperberg) schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Mercedes mit einer 25-Jährigen am Steuer auf dem Engelbosteler Damm stadtauswärts unterwegs.

In Höhe der Straße Am Kläperberg wendete die Frau ihren Wagen und übersah dabei offenbar die in gleicher Richtung fahrende Stadtbahn.

Aus diesem Grund führte der 22-jährige Fahrer der Bahn eine Gefahrenbremsung durch und konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern.

Bei dem Bremsmanöver kam jedoch die in der Bahn befindliche, 69 Jahre alte Frau zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Sie kam in einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / schie

