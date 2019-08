Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung! 38-Jährige vergewaltigt - 33 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben gestern Nachmittag, 29.08.2019, einen 33 Jahre alten Mann an der Goseriede (Mitte) festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Nacht zu Sonntag (12.08.2019) eine 38 Jahre alte Frau in einem Verbindungsweg zwischen Goethestraße und Franz-Mock-Weg (Calenberger-Neustadt) vergewaltigt zu haben.

Ersten Ermittlungen zufolge war die 38-Jährige am späten Samstagabend in einem Waschsalon am Küchengartenplatz (Linden-Mitte) gewesen. Von dort aus machte sie sich mit der Stadtbahn auf den Weg in Richtung Calenberger Neustadt.

Als sie gegen 0:45 Uhr am Goetheplatz ausstieg, fielen ihr an der Haltestelle zwei Männer auf. Einer der beiden sprach sie an und forderte Geschlechtsverkehr, was die Frau ablehnte. Daraufhin verfolgte offenbar einer der beiden Unbekannten sie in den Verbindungsweg, drückte sie dort gegen einen Zaun und vergewaltigte sie (wir haben berichtet).

Am gestrigen Nachmittag hat das Opfer den Tatverdächtigen in der Innenstadt wiedererkannt und die Polizei alarmiert.

Den Einsatzkräften gelang es, den 33 Jahre alten Tatverdächtigen kurz nach 17:00 Uhr an der Goseriede festzunehmen. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. /pu, schie

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4346813

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Thorsten Schiewe

Telefon: 0511 -109 -1041

Fax: 0511 -109 -1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell