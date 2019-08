Polizeidirektion Hannover

POL-H: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstagvormittag, 29.08.2019, gegen 10:10 Uhr, hat ein 71 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen aus der Straße Mönnighof auf die Hannoversche Straße (Misburg) eine 67-jährige Radlerin erfasst. Die Seniorin hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ist der 71 Jahre alte Toyota-Fahrer mit seinem Avensis auf der Straße Mönnighof in Richtung der Hannoversche Straße unterwegs gewesen. Als er nach rechts auf die Hannoversche Straße (in Richtung Baumschulenallee) einbog, erfasste er die für ihn von rechts kommende Seniorin, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Die Radlerin stürzte in der Folge des Zusammenstoßes und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. /pu, has

