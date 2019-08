POL-H: Polizei sucht vermissten Hans G.

Polizeidirektion Hannover

Am Mittwochabend, 28.08.2019, hat eine Angehörige den 82-jährigen Hans G. bei der Polizei als vermisst gemeldet. Letztmalig ist der Senior im Pflegeheim Warburghof gesehen worden, in dem er am Dienstag, 27.08.2019, gegen 13:00 Uhr, seine Ehefrau besucht hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen war Hans G. am Dienstag im Pflegeheim gewesen. Von dort trat er seinen Heimweg ins Heideviertel an. Eine Bekannte, die ihn bisher nicht erreichen konnte, meldete den Senior gestern Abend im Polizeikommissariat Südstadt vermisst. Trotz polizeilicher Suchmaßnahmen konnte der 82-Jährige bisher nicht gefunden werden.

Er ist circa 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze Haare. Vermutlich trägt er eine braune Steppweste und ein beigefarbenes Cappy.

Hinweise zum Gesuchten nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter der Rufnummer 0511 109-3217 entgegen. /has, now

