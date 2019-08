Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kleefeld: Gartenlaube durch Feuer zerstört

Hannover (ots)

Dienstagmittag (27.08.2019), gegen 13:15 Uhr, ist eine Gartenlaube in der Kolonie "Alte Treue" an der Schweriner Straße durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Bei der Brandursache geht die Kriminalpolizei davon aus, dass sich Kompost an der Rückseite des Gebäudes selbst entzündet hat.

Ein 45-jähriger Zeuge war auf das Feuer an der Gartenlaube aufmerksam geworden und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die die Laube weitestgehend zerstört wurde. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Nach ihren Untersuchungen gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass sich Kompost, der an der Rückseite der Laube gelagert worden war, selbst entzündet hatte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. / schie, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell