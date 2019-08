Polizeidirektion Hannover

POL-H: Raub in der Oststadt - Hinweise gesucht

Hannover (ots)

Ein 27-jähriger Hannoveraner ist am Donnerstagmorgen, 29.08.2019, gegen 01:45 Uhr, an der Berliner Allee in Höhe Volgersweg von einem unbekannten Trio angegriffen und ausgeraubt worden. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 27-Jährige auf dem Heimweg. Plötzlich wurde er auf dem Gehweg der Berliner Allee von dem Trio niedergeschlagen. Am Boden liegend raubten die Angreifer ihm Bargeld aus dem Portemonnaie und entrissen ihm das Smartphone (Samsung). Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung und ließen den Leichtverletzten zurück.

Aktuell liegt zu den Angreifern keine Beschreibung vor, sodass die Ermittler nun nach Zeugen des Vorfalls suchen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109-2717 entgegen. /has, now

