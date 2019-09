Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl von Paletten

In der Zeit von Freitag, 13.09.2019, 22:20 Uhr, bis Samstag, 14.09.2049, 02:30 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Boschstraße, ein Diebstahl von einem Firmengelände. Bislang unbekannte Täter entfernten Teile einer Umzäunung und gelangten so auf das umfriedete Grundstück. Dort entwendeten sie aus einem Sattelauflieger diverse Paletten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 03:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 41-jährigen Fahrzeugführer aus dem Emsland, der zuvor auf der Max-Planck-Straße in Cloppenburg mit seinem Pkw unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Lindern - Fahren unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 22:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Fahrzeugführer aus Molbergen, der zuvor auf der Bahnhofstraße in Lindern mit seinem Pkw unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin hat er vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen, die zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,41 %o. führten. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

