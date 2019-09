Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 15.09.19, gegen 01:00 Uhr, befährt ein 35-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Rombergstraße in Vechta und überfährt hierbei eine rote Ampel. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Drogen steht. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten ebenfalls nicht zu diesem Pkw. Es erfolgte eine Blutentnahme beim dem 35-jährigen sowie die Stilllegung des geführten Pkw.

