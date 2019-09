Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Zeugenaufruf - Unfall zwischen Radfahrern in Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitagabend, 13.09.2019, kam es gegen 18:50 Uhr in 49661 Cloppenburg, Hemmelsbühren (Binnenweg von der Leharschule zum Sportplatz Sternbusch) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 20-Jährige aus Molbergen befuhr mit ihrem Pedelec den Verbindungsweg von der Leharschule zum Sportplatz Sternbusch. In der dortigen Rechtskurve schneidet der entgegenkommende unbekannte männliche Fahrradfahrer die Kurve, sodass es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrradfahrer kommt. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad der Molbergerin stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 300 Euro. Der junge Mann setzte nach einem kurzen Gespräch seine Fahrt mit seinem blau/schwarzem Mountainbike fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: - ca. 16 Jahre alt - 175 cm groß - normale Statur - dunkler Pullover - Jeans - helle, rötliche, stark gelockte Haare mit Undercut Zeugen, Personen die den jungen Mann kennen oder Unfallbeteiligte selbst, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg zu melden, um den Sachverhalt aufzuklären.

