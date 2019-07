Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Liebenau-Zeuge zu einer Unfallflucht gesucht.

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitagnachmittag, 12.07.2019, zwischen 15.15 Uhr und 15.25 Uhr, ereignete sich auf der Pennigsehler Straße (K 29) in Liebenau, kurz vor dem Ortsdurchfahrtschild "Liebenauer Heide", ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Liebenau befuhr die Kreisstraße 29 von Liebenau kommend in Richtung Mainsche. In Höhe des Unfallortes wollte sie einen Traktor überholen. Gleichzeitig scherte ein hinter ihr fahrender Pkw aus, überholte sie sowie den Traktor und kollidierte dabei mit ihrem Pkw. Der Fahrer dieses Fahrzeugs setze seine Fahrt fort. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen orangefarbenen Ford gehandelt hatte. Die Polizei in Marklohe bittet insbesondere den Fahrer des Traktors, sich als Zeuge bei der Dienststelle zu melden. Tel.: 05021/961980.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell