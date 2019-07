Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Einbruch in Nienburger Elektronik-Fachmarkt

Nienburg (ots)

(BER)Bisher unbekannte Täter waren in der Nacht von Dienstag, 16.07.2019 auf Mittwoch, 17.07.2019, in einen Elektronik-Fachmarkt an der Oyler Straße eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die Täter Zugang zum Dach des Gebäudes verschafft und hatten sich dort gewaltsam einen Zugang in das Lager verschafft. Bei dem Einbruch wurde die Einbruchmeldeanlage ausgelöst. Ob die Täter Geräte erbeuten konnten, muss noch ermittelt werden. Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer, die im Bereich des Tatortes in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Nienburg unter Tel.: 05021 / 97780 zu wenden.

