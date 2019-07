Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg-Versuchter Aufbruch eines Geldausgabeautomaten

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmorgen, 17.07.2019, gegen 04.00 Uhr, wurde die Einbruchmeldeanlage eines Geldausgabeautomaten (GAA) einer Bank in der Langen Straße in Bückeburg ausgelöst. Bevor die Täter den Automaten gewaltsam öffnen konnten, wurden sie vermutlich gestört und flohen unter Zurücklassung des mitgebrachten Werkzeugs sowie weiterer Aufbruchsutensilien. Der GAA wurde durch die Täter zwar beschädigt, es gelang ihnen jedoch nicht, an den besonders gesicherten Inhalt zu gelangen. Es besteht ein vager Verdacht, dass die Einbrecher mit einem Zweirad flüchteten. Hinweise auf verdächtige Personen sowie Fahrzeuge nimmt die Polizei in Bückeburg unter Tel.: 05722/95930 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell