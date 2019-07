Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese-Diebstahl von Baumaterial

Nienburg (ots)

(BER)In der Zeit von Mittwoch, 10.07.2019, 13.00 Uhr bis Donnerstag, 11.07.2019, 13.00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter eine große Menge Kanthölzer sowie Filmplatten von einer Baustelle an der Bogenstraße. Die geschädigte Baufirma hatten die ca. 5 Meter langen und 10 cm x 10 cm messenden Kanthölzer und die über 3 qm großen Filmplatten in der Nähe der Bahnunterführung gelagert. Für den Diebstahl musste ein größeres Fahrzeug mit einem Ladekran verwendet worden sein. Zeugenhinweise für verdächtige Fahrzeuge in dem kurzen Zeitraum, nimmt die Polizei in Landesbergen unter Tel.: 05025/1001 entgegen.

