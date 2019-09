Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 14.09.19

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den 14.09.19

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis Bereits am Donnerstag, 12.09.19 um 19.05 h, wurde durch Beamte des PK Friesoythe ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum an der Straße "Am Hochmoor" kontrolliert. Der 16-jährige Fahrzeugführer war lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und zusätzlich war das Kleinkraftrad wesentlich zu schnell. Ein Strafverfahren wurde gegen den Friesoyther eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Am 13.09.19 um 07.15 h kam es in Barßel an der Hauptstraße im Kreuzungsbereich zur Westmarkstraße zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen, darunter 2 PKW und ein Traktor mit einem Anbaugerät. Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam es zum Zusammenstoß zwischen dem unfallverursachenden PKW und dem vorfahrtsberechtigten Traktor. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren verkehrsbedingt wartenden PKW geschoben. Eine 60-jährige Barßelerin sowie ein 37-jähriger Ihlower wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt.

