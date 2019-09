POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Zeitraum 14.09.2019 bis 15.09.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel 1

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 10.50 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeikommissariates Friesoythe einen 35-jährigen aus Holtland, welcher mit seinem PKW die Hauptstraße in Saterland/ Strücklingen befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, woraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Die Entnahme einer Blutprobe wurde ebenfalls angeordnet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel 2

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 13.30 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeikommissariates Friesoythe einen 20-jährigen aus Friesoythe, welcher mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in Friesoythe befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, woraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Die Entnahme einer Blutprobe wurde ebenfalls angeordnet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Bösel - Diebstahl eines Kleinkraftrades (Roller)

In der Zeit von Samstag, 14.09.2019, 22.30 Uhr, bis Samstag, 15.09.2019, 00.10 Uhr, wurde ein Roller in der Fladderburger Straße in Bösel entwendet. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 400 Euro.

