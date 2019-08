Polizei Bielefeld

POL-BI: Telefon-Betrugsmasche erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Milse - In Milse haben Betrüger am Donnerstag, 08.08.2019, von einem älteren Bielefelder Geld erbeutet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen dunklen Pkw - eventuell auch ein SUV - mit Bielefelder Kennzeichen, der im Bereich Römerstraße und Holskenstraße von anderen Passanten gesehen worden sein könnte. Gesteuert wurde dieses Auto von einem möglichen männlichen Mittäter.

Eine unbekannte Anruferin täuschte einen 67-jährigen Bielefelder, indem sie vorgab, eine alte Schulfreundin zu sein. Am frühen Nachmittag schilderte sie ihm von einer angeblichen finanziellen Notsituation. Sie habe für einen Ankauf eine Zwischensumme zu begleichen und dazu fehle ihr Geld. Dabei übergab die fremde Frau den Telefonhörer an einen Mann, der Notar sein sollte. Dies geschah, um dem 67-Jährigen einen möglichst glaubwürdigen Eindruck vorzuspiegeln.

Tatsächlich begab sich der Bielefelder zu einer Bank, um Bargeld für die Geldübergabe an einen Boten zu besorgen, der durch den vermeintlichen Notar angekündigt wurde. Im Anschluss übergab der 67-Jährige die Summe an den Boten, der mit einem dunklen Bielefelder Pkw oder SUV davon fuhr.

