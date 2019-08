POL-BI: LKW-Brand - Polizei richtete Ermittlungskommission ein

Polizei Bielefeld

Nach zwei Bränden in der Hermann-Kleinewächter-Straße und einem Brand Donnerstagnacht, 08.08.2019, richtet die Polizei Bielefeld derzeit eine Ermittlungskommission ein. Bei dem Brand zweier LKW-Anhänger auf einem Grundstück an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Gegen 22:50 Uhr bemerkte ein Zeuge, der sich in der Kleingartenanlage Am Stadtholz aufhielt, auf einem nahegelegenen Firmengelände an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße einen brennenden LKW. Der Zeuge rief sofort die Feuerwehr. Nachdem die Feuerwehr die brennenden Anhänger im hinteren Bereich des Grundstücks gelöscht hatte, begannen Kriminalbeamte mit der Tatortaufnahme.

An den zwei Anhängern, die zwischen mehreren LKW standen, entstanden durch den Brand Beschädigungen an Reifen und den Laderäumen. Nach der ersten Prüfung wird der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Derzeit setzt die Polizei Bielefeld eine Ermittlungskommission ein, um die Brände an der Hermann-Kleinewächter-Straße und an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße schnellstmöglich aufzuklären.

