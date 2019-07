Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - VW Caddy nicht unerheblich beschädigt - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (18 Uhr) bis Donnerstagmorgen (10 Uhr) wurde in der Straße Schinkeler Mark ein schwarzer VW Caddy beschädigt, der in Höhe der Hausnummer 108 am Fahrbahnrand parkte. Der Verursacher war vermutlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs, stieß gegen den linken hinteren Bereich des Van und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

