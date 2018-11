POL-FR: Lörrach: Einbruch in Bürogebäude

Freiburg (ots) - Bislang unbekannter Täter brach von Dienstag auf Mittwoch in ein Büro in der Basler Straße in Lörrach-Stetten ein. Hierzu wurde eine Kellerschachtabdeckung entfernt und anschließend ein Fenster eingeschlagen. Da eine Innentüre im Keller den Hebelversuchen jedoch standhielt, konnte das Büro letztlich nicht betreten werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

