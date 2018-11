POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Feuerwehreinsatz nach Schwelbrand

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 07.15 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass in Schönau im Tannenweg ein Rauchmelder ausgelöst habe und man Brandgeruch wahrnehmen könne. Die Feuerwehr Schönau konnte nach dem Öffnen einer Wohnungstüre einen Schwelbrand im Bereich eines Stromverteilerkastens feststellen und ablöschen. Mögliche Ursache für den Schwelbrand könnte ein vorheriger Wasserschaden gewesen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Schönau war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften am Brandort. Unterstützt wurden diese durch Kräfte der Feuerwehr Todtnau, die eine Wärmebildkamera im Einsatz hatten. Der Polizeiposten Oberes Wiesental führt die Ermittlungen.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/4906-1040

E-Mail: joerg.kiefer@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell