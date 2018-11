POL-FR: Rheinfelden: Auffahrunfall auf der Autobahn A98

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, gegen 08.50 Uhr, ereignete sich auf der A98 beim Autobahndreieck Hochrhein ein Auffahrunfall. Hierbei soll eine 22jährige VW-Fahrerin aus Unachtsamkeit auf einen Mazda aufgefahren sein. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich im stockenden Verkehr, in Richtung Grenzübergang, auf der Überholspur der Autobahn. Dies führte kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro.

