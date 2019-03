Polizei Düren

POL-DN: Angebliches Kaufinteresse: Mann stiehlt BMW aus Autohaus

Niederzier (ots)

Gegenüber des Verkäufers eines Autohauses in der Römerstraße gab ein Unbekannter an, das Innere eines Wagens begutachten zu wollen. Als er den Schlüssel bekam, fuhr er vom Hof. Die Polizei fahndet.

Gestern gegen 17:15 Uhr kam ein Mann auf das Gelände des Autohandels und gab vor, sich für einen 3er BMW zu interessieren. Er bat um den Schlüssel des Fahrzeugs, um sich dieses genauer anschauen zu können. Der Angestellte gab dem vermeintlichen Kaufinteressenten den Schlüssel, woraufhin dieser sich unvermittelt hinter das Steuer des BMW setzte, den Motor startete und Gas gab. Der Angestellte und ein weiterer Zeuge beobachteten, wie der Dieb in Richtung Düren davon fuhr. Dicht gefolgt von einem 5er BMW, mit dem der Unbekannte offenbar vorab zum Autohandel gebracht worden war.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme erhielt die Polizei den Hinweis, dass die Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets "Talbenden" gesichtet wurden. Spaziergänger hatten beobachtet, wie an einem Wendehammer Kennzeichen an ein Auto angeschraubt wurden, das zuvor ohne Nummernschild unterwegs gewesen war. Dann fuhren die BMW in Richtung B 56. Möglicherweise orientieren sich die Autodiebe dann in Richtung Autobahn.

Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW. Möglicherweise trägt er nun ein Kennzeichen mit der Ortskennung MYK. Der Wagen des mutmaßlichen Komplizen ist ein silber-blauer BMW, der zuletzt eine Dürener Kennung trug. Der vermeintliche Autokäufer wird als 35-40 Jahre alter Mann mit blonden, kurzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen hellen Pullover mit V-Ausschnitt und eine beige Jeans. Er ist etwa 1,80 m groß, schlank und hat eine auffällige Tätowierung am rechten Hals.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell