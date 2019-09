Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Präparierte Tierköder ausgelegt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit vor Freitag, 13. September 2019, 12.00 Uhr präparierte Köder im Bereich Ginsterstraße ausgelegt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich hierbei um Salami-Scheiben handeln, die mit Reißzwecken versehen worden sind. Der Hund einer Frau aus Bösel fraß einen solchen Köder und musste kurze Zeit später durch einen Tierarzt behandelt werden. Hierbei wurden mehrere Reißzwecken im Verdauungstrack des Tieres festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen überlebt der Hund die Operation. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Friesoythe - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montag, 16. September 2019, kam es um 08.19 Uhr auf der B72 im Bereich der Thüler Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel und sein 35-jähriger Beifahrer aus Bösel wollten von der Straße Am Haferberg die B72 in Richtung der Thüler Kirchstraße überqueren. Hierbei übersah er den Pkw einer 54-jährigen Frau aus Wilhelmshaven, die mit einer 26-jährigen und einer 5-jährigen Beifahrerin auf der B72 in Richtung Cloppenburg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden nach ersten Erkenntnissen die 26-jährige und die 5-jährige schwer verletzt. Die 54-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15500 Euro.

