POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Saterland - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Zwei bislang unbekannte Täter brachen am 16. September 2019 gegen 09.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Koloniestraße ein. Im Haus wurden die Unbekannten durch den 57-jährigen Geschädigten überrascht und flüchteten. Die beiden Täter sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Außerdem sollen sich einen dunklen Hautteint und dunkle kraue Haare haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Barßel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 16. September 2019 befuhr ein 20-jähriger Barßeler gegen 20.54 Uhr mit seinem Motorrad die Carolinenhofstraße aus Richtung Loher Straße kommend in Richtung Barßel. In einer Linkskurve verlor der Barßeler aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

