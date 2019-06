Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 21-Jährige in Waldshut verhaftet

Waldshut (ots)

Eine Streife der Bundespolizei konnte am Sonntagmittag eine 21-Jährige am Busbahnhof Waldshut festnehmen. Die rumänische Staatsangehörige wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht. Zum einen war sie durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wegen Diebstahl zur Zahlung einer Geldstrafe von 1.050 Euro oder 105 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschrieben. Diesen Geldbetrag konnte die Frau nicht begleichen. Weiterhin lag ein Sicherungshaftbefehl wegen Betrugs des Amtsgericht Bad Säckingen gegen die Frau vor. Sie wurde durch die Bundespolizei zur Verbüßung der Strafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

