BPOLI-WEIL: Kaffeedose als Drogenversteck

Weil am Rhein (ots)

Bereits am Dienstagvormittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 31-Jährigen als Reisenden in einem Fernbus aus Italien, am Übergang Weil am Rhein Autobahn. Dabei konnte sich der afghanische Staatsangehörige lediglich mit einer deutschen Aufenthaltsgestattung ausweisen. Die für eine Auslandsreise nötigen Reisedokumente besaß er nicht. Im Rahmen der Durchsuchung konnte der typische Marihuana Geruch wahrgenommen werden. Im Rucksack des Mannes fand sich dann die Quelle des Geruchs. In einer Kaffeedose führte der 31- Jährige mehrere Tütchen mit insgesamt 35 Gramm (netto) Marihuana mit. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und zuständigkeitshalber an Kräfte des Hauptzollamtes Lörrach übergeben. Neben der Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich der Mann auch wegen unerlaubte Einreise verantworten. Nach Rücksprache der Bundespolizei mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde die Aufenthaltsgestattung des afghanischen Staatsangehörigen einbehalten und der Ausländerbehörde zugesandt. Zur Ausländerbehörde muss sich auch der 31-Jährige begeben, ihm wurde eine Anlaufbescheinigung dorthin ausgehändigt.

