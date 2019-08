Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbruch in Sparkassenfiliale

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 03.40 Uhr, brachen Unbekannte in die Sparkassenfiliale auf der Seulenstraße in St. Tönis ein. Nach ersten Erkenntnissen öffneten drei dunkel gekleidete Täter gewaltsam ein Fenster und brachen im Innern der Bank mehrere Schließfächer auf. Nach der Tat flüchteten die Täter in einem dunklen Pkw, möglicherweise einen VW Golf, in Richtung Süchteln. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Einbrecher oder den dunklen Pkw erbittet die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /wg (925)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell