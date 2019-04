POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Alkoholisierter Radfahrer

Sichtlich alkoholisiert war ein 37-jähriger Radfahrer, der Beamten des Polizeireviers am Sonntag gegen 18.00 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Riedstraße aufgefallen war. Die Polizisten veranlassten nach einem positiven Atemalkoholtest, die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und untersagten dem 37-Jährigen die Weiterfahrt.

Singen

Betrug durch Gewinnversprechen

Vor mehreren Wochen erhielt ein 72-jähriger Mann eine Gewinnbenachrichtigung von einer angeblichen Lotto-Gesellschaft über 49.500 Euro. Die Annahme des Gewinns bestätigte er mit einem beigefügten Schreiben. Kurze Zeit später erfolgte ein Anruf von einem angeblichen Herrn Klein, der dem Senior mitteilte, dass er den Gewinn, der zwischenzeitlich durch einen versehentlichen Zahlendreher auf 94.500 Euro korrigiert worden war, persönlich mit einem Koffer vorbeibringen würde. Weiter gab Herr Klein an, dass für den Transport der großen Summe eine Versicherung in Höhe von 4.300 Euro bezahlt werden müsste, er könne diese jedoch für 3.200 Euro anbieten. Die Geldübergabe wurde auf Freitag letzter Woche vereinbart. Nach einem weiteren Telefonanruf von Herrn Klein, der nach Bezahlung der Versicherung eine Übergabe des Geldes innerhalb drei Stunden zusicherte, bezahlte der 72-Jährige 3.150 Euro, in einem Geschäft, trotz Warnung des Geschäftsführers, mittels eines Online-Geldtransfers. Ein Herr Klein mit dem Lottogewinn erschien jedoch nicht und der Senior brachte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige.

Singen

Alkoholisiert Unfälle verursacht und Widerstand geleistet

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten werden einem 37-jährigen Autofahrer vorgeworfen, der am Sonntagmorgen zunächst die L 191 in Richtung Welschingen befuhr und am Parkplatz Höhe Mühlhausen-Ehingen rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und fuhr anschließend in Richtung Singen davon. Kurze Zeit später auf der Landesstraße, am Ende des zwei-spurigen Ausbaus, kam der Autofahrer erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitplanken. Danach fuhr der 37-Jährige wieder weiter, ohne sich um den Gesamtsachschaden in Höhe von über 8.000 Euro zu kümmern. Durch Zeugenaussagen konnten an der Wohnanschrift des Fahrers sowohl der Pkw parkend festgestellt, als auch der 37-jährige Fahrer und ein Familienmitglied angetroffen werden. Als Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen mit dem Autofahrer weitergehende Ermittlungsmaßnahmen durchführen wollten wollten, kam es zu Widerstandshandlungen. Hierbei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Der offensichtlich stark alkoholisierte 37-Jährige wurde im Anschluss auf das Revier Singen gebracht und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 2,1 Promille ergab, veranlassten die Polizisten zwei ärztliche Blutentnahmen und beschlagnahmten den Führerschein.

Mühlhausen-Ehingen

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 19.00 Uhr auf der A 81. Eine 18-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Autobahn von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau auf dem rechten Fahrstreifen und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Hierbei übersah sie einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Chevrolet eines 19-jährigen Mannes. Bei der Kollision wurden zwei Insassen im Opel leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin im Chevrolet zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, verzichtete jedoch auf eine weitergehende Behandlung.

Gailingen

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Brühlstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Smart. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Radolfzell

Polizei untersagt Weiterfahrt

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Zolls und des Polizeireviers bei einer 36-jährigen Autofahrerin fest, die sie am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr in Öhningen kontrollierten. Die Pkw-Lenkerin war zuvor auf der L 192 (Höristraße) gefahren und dabei einer Verkehrsteilnehmerin aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nach einem positiven Atemalkoholtest, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Radolfzell

Fahrradfahrerin missachtet Vorfahrt

Nicht verletzt, aber vorsorglich von einer Besatzung eines Rettungswagens untersucht wurde eine 16-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der L 226. Die Jugendliche wollte die Landesstraße überqueren, um dann die Oberholzstraße weiter nach Böhringen zu fahren. Hierbei achtete sie nicht auf einen bevorrechtigten, in Fahrtrichtung Radolfzell fahrenden 54-jährigen Autofahrer. Um eine Kollision zu verhindern, riss dieser das Lenkrad seines Pkw nach rechts, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und blieb an einer Böschung stehen. Die 16-Jährige erschrak sich hierdurch und fiel mit ihrem Fahrrad zur Seite um. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Pkw, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Straße einseitig gesperrt werden.

Markelfingen

Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang

Ein Unfall mit Sachschaden von über 1.500 Euro ereignete sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Kaltbrunner Straße. Die 54-jährige Lenkerin eines VW-Golf fuhr vom Wild- und Freizeitpark kommend nach Markelfingen, als sie und vermutlich ein nachfolgender Fahrer eines blauen Pkw kurz vor dem Ortseingang von einem unbekannten Fahrer eines dunkelroten Pkw überholt wurden. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang, wodurch der linke Außenspiegel des Golfes und die A-Säule durch herumfliegende Teile beschädigt wurden. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr nach dem Unfall beschleunigt in den Ort und entkam unerkannt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem roten Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden. Besonders der Lenker des nachfolgenden blauen Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Orsingen-Nenzingen

Alkoholisierter Autofahrer

Beamte des Polizeireviers Stockach kontrollierten am Samstag gegen 18.00 Uhr im Ortsgebiet einen 28-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung konnten die Polizisten Anzeichen von Alkoholbeeinflussung wahrnehmen, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten. Daraufhin veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Stockach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmorgen gegen 06.15 Uhr an der Einmündung K 6105 / K 6180 ereignete. Ein von Mindersdorf kommender 57-jähriger Opel-Lenker wollte nach links in Richtung Stockach einbiegen und übersah die von Stockach kommende, vorfahrtsberechtigte 28-jährige Lenkerin eines Seat. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

