POL-MS: Ohne Führerschein und betrunken im Auto unterwegs

Münster (ots) - Polizisten stoppten Mittwochmorgen (21.11., 3.04 Uhr) einen Autofahrer ohne Führerschein und mit 1,68 Promille auf der Straße Am Steintor. Der 21-Jährige fiel den Beamten in dem VW auf, da das Licht defekt war. Bei der Kontrolle rochen die Beamten die Fahne des Münsteraners. Der Alkoholtest verlief positiv und er musste eine Blutprobe abgeben. Zudem hat er keinen Führerschein. Neben dem Trunkenbold erwartet auch den 22-jährigen Halter, der mit in dem VW unterwegs war, eine Anzeige.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell