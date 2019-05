Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Coesfeld (ots)

Ihrem Fahrradhelm hat eine 65-jährige Bochumerin zu verdanken, dass sie sich am Donnerstagnachmittag (30.05.) um 16.17 Uhr bei einem Sturz nicht noch schwerere Verletzungen zugezogen hat. Die Radfahrerin war in einer Gruppe von 12 Radlern auf dem neuen Radweg an der Olfener Straße in Lüdinghausen unterwegs. Aus einer Hofeinfahrt kam ein 4-jähriger Junge mit seinem Laufrad auf den kombinierten Geh- und Radweg. Mehrere Radfahrer aus der Gruppe der Bochumerin mussten abbremsen oder ausweichen. So auch die 65-Jährige, die dabei an einem Randstein stürzte und mit dem Kopf auf das Pflaster schlug. Der Fahrradhelm brach; offensichtliche Kopfverletzungen trug die Dame nicht davon. Vorsichtshalber kam sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der kleine "Laufradpilot" aus Lüdinghausen blieb unverletzt.

