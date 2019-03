Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Fahrer

Zeuge eines silbernen Golf gesucht

Hohberg, Hofweier (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Hohberg sind auf der Suche nach einem etwa 50 Jahre alten Fahrer eines silbernen VW Golf und bitten den Lenker des Wagens sich unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Der Golf hatte Offenburger Zulassung. Am Donnerstagnachmittag ist an der Einmündung der Binzburgstraße in die Freiburger Straße zu einer gefährlichen Situation gekommen. Die 30-jährige Fahrerin eines gelben Smart hatte dort gegen 16 Uhr dem Chauffeur des silbernen Volkswagens die Vorfahrt genommen, so dass dieser einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern konnte. Den Beamten des Polizeipostens Hohberg ist der Vorfall nachträglich zur Anzeige gebracht worden. Die Ermittlungen richten sich nun gegen die 30-Jährige. Mögliche Zeugen, insbesondere der Fahrer des silbernen Golf, melden sich bitte unter oben genannter Telefonnummer oder der Rufnummer: 0781 21-2200. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell