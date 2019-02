Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kraftstoff abgezapft

Bühl (ots)

Etwa 100-200 Liter Diesel wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus dem Tank eines Sattelzugs auf dem Parkplatz Oberfeld an der A 5 entwendet, während der Fahrer in seiner Kabine schlief. Der bestohlene Lastwagenfahrer nahm zwar noch Geräusche an seinem Fahrzeug wahr, entschied sich aber diesen nicht weiter nachzugehen. /ms

