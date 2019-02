Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision zwischen Kleintransporter und Linienbus

Rastatt (ots)

Derzeit ist eine Fahrspur der Bahnhofstraße nach einem Unfall blockiert. Der Fahrer eines Kleintransporters ist hierbei kurz nach 13.30 Uhr mit einem aus Richtung Busbahnhof herannahenden Linienbus zusammengestoßen. Nach aktuellen Feststellungen könnte der in Richtung Karlsruher Straße unterwegs gewesene Fahrer des Kleinlastwagens von der Sonne geblendet worden sein und deshalb das Rotlicht der dortigen Ampel übersehen haben. Der mutmaßliche Unfallverursacher, eine Mitfahrerin im Kleintransporter sowie der Chauffeur des Busses haben Verletzungen davongetragen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die aus überwiegend Schülern bestehenden Fahrgäste im Linienbus kamen nach momentanen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Unfallaufnahme dauert zur Stunde an.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell