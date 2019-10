Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Kreuztal (OT Littfeld) (ots)

Am Dienstag, 09.10.2019, gegen 16:45 Uhr, wollte ein 73-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mazda von der Straße "Im Schloos" nach links auf die Hagener Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 19-jähriger Radfahrer die vorfahrtberechtigte Hagener Straße und wollte nach links in die Straße "Im Schloos" einbiegen. Während der Radfahrer bereits halb abgebogen war, fuhr der 73-Jährige plötzlich an, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer fiel über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 500,- Euro.

