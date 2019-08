Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Supermarkt

Delmenhorst (ots)

Am 10.08.2019 um 00.10 Uhr schlug ein unbekannter Täter ein Loch in eine seitliche Fensterscheibe eines Supermarktes an der Cramerstraße in Delmenhorst, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Viel mehr als ein nach Hindurchgreifen erlangter Beutel Tabak konnte der geflüchtete Täter nicht erbeuten.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell