Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hude, LK Oldenburg: Fund einer Granate

Delmenhorst (ots)

Am 09.08.2019, gegen 11.30 Uhr, wird in Hude in der Wilhelmstraße bei Baggerarbeiten durch die Gemeinde eine ca. 60 cm lange Granate entdeckt. Diese wird durch den zwischenzeitlich informierten Kampfmittel Beseitigungs Dienst ( KBD ) begutachtet. Dabei wird festgestellt, dass es sich um eine scharfe Granate handelt. Aufgrund deren Beschädigung kann diese nicht entschärft und muss deshalb gesprengt werden. Zu diesem Zweck wird gemeinsam mit Gemeindevertretern ein geeigneter Platz im Bereich der Straße " An der Imbäke " ausgemacht. Vom KBD wird die Granate zu diesem Ort transportiert und hier gegen 16.30 Uhr kontrolliert gesprengt. Sprengung verläuft planmäßig, ohne Schäden und wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.

