Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagabend um 19.40 Uhr erlitten. Die 49-Jährige aus Lemwerder befuhr den Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Eine 57 Jahre alte Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Lemwerder, wollte aus der Straße Breite Fahr kommend nach rechts in die Stedinger Straße abbiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand Sachschaden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell