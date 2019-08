Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrecher steigen in Schule ein

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. In der Zeit von Dienstag, 14.30 Uhr, bis Donnerstag, 22 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in die Oberschule in der Stedinger Straße eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

