Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Carport brennt - zwei PKW durch Feuer vernichtet

Delmenhorst (ots)

Am 10.08.2019 gegen 02.05 Uhr geriet der Carport eines Wohnhauses in der Straße Am Ring in Wardenburg in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, wobei der Carport sowie zwei darin befindliche PKW weitgehend verbrannten. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache sowie zum Ausmaß des Brandes dauern derzeit noch an.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell