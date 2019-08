Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Preesemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Pkw ohne Zulassung und ohne Versicherung gefahren

Am Freitag, 09.08.19, um 13:45 Uhr, wird ein Pkw Citroën auf der B75 in Richtung Delmenhorst durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn festgestellt und anschließend im Stadtgebiet Delmenhorst kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass der Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen ist und auch keine Haftpflichtversicherung besteht. Gegen den 73 Jahre alten Fahrzeugführer aus Delmenhorst wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen werden durch die Polizei sichergestellt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der BAB 1

Am Freitag, 09.08.19, um 16:34 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum ein Verkehrsunfall am Stauende. Ein 33 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg erkannte das Stauende zu spät und fuhr zunächst auf den stehenden Pkw eines 58 Jahre alten Mannes aus dem Kreis Recklinghausen auf. Durch den Aufprall wurde dieser Pkw wiederum auf den vor ihm stehenden Pkw eines 63 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Stade geschoben. Bei dem Unfall wurde die 54 Jahre alte Beifahrerin im Pkw aus Stade leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Zwei der verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall verlängerte sich der bereits vorherrschende Stau auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg auf insgesamt ca. 6 Kilometer.

