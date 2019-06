Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Reul ordnet Beflaggung zum Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung an Anordnung gilt für Gebäude des Landes, der Gemeinen sowie der übrigen Körperschaften des öffentichen Rechts

Minister Herbert Reul hat für den morgigen (20. Juni) Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung Beflaggung angeordnet. Der Gedenktag erinnert an die weltweiten Opfer von Flucht und Vertreibung und besonders an die deutschen Vertriebenen. Gleichzeitig mit dem Gedenken wird international seit 2015 jährlich am 20. Juni der Weltflüchtlingstag begangen.

Die Anordnung des Ministers gilt für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen.

