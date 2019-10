Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geparkten Pkw gerammt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwie

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Nur 10 Minuten (Dienstagabend, 08.10.2019, zwischen 18:00 Uhr und 18:10 Uhr) parkte ein 19-Jähriger seinen schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz des Hauptmarktes (Wagnerparkplatz). Als er zurückkehrt stellte der junge Mann einen Schaden in Höhe von circa 1300,- Euro fest. Ein Unbekannter war vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den Golf gefahren. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Siegen unter 0271/7099-0

