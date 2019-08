Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Schulwegüberwachung

Grünstadt / Obrigheim - 12. bis 15.08.2019 (ots)

Zu Schuljahresbeginn haben Beamte der PI Grünstadt an verschiedenen Schulen im Dienstbezirk eine Schulwegüberwachung vorgenommen. Dabei ging es um korrektes Verhalten der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, sowie um das Verhalten der übrigen Verkehrsteilnehmer auf die Schulanfänger. In zahlreichen Gesprächen wurde die polizeiliche Präsenz bei den Verkehrsteilnehmer, als auch bei den Eltern ausgesprochen positiv aufgenommen. Allerdings mussten auch 11 gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt werden, u.a. weil Sicherheitsgurte nicht angelegt waren oder wegen fehlendem Kindersitz. Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Grundschule Obrigheim waren 3 Klassen ins Bürgerhaus ausgelagert. Die Ersatzbushaltestelle funktionierte mit Hinweisschildern "Achtung Kinder" reibungslos und es kam zu keinerlei gefährlichen Situationen.

