Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rotlichtverstoß vor der Polizeiinspektion

Bad Dürkheim (ots)

Direkt vor den Augen einer Streife fuhr gestern ein PKW-Fahrer an der Lichtzeichenanlage am Amtsplatz bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Nachdem er angehalten und auf auf den Verkehrsverstoß angesprochen wurde, empfand der Fahrzeugführer die Maßnahme der Polizei als nicht verhältnismäßig!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Thomas Jung



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell