Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190405 - 385 Frankfurt-Bockenheim: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)

(ka) Unmittelbar nach dem Einbruch, nahmen Polizisten gestern Mittag in der Straße Große Seestraße den 54-jährigen Tatverdächtigen fest und gaben dem dankbaren Besitzer das Diebesgut zurück.

Den Zivilpolizisten fiel der Mann auf, da er sich sehr verdächtig umsah, bevor er Richtung Hauseingang des Mehrfamilienhauses ging. Als er kurze Zeit später, gegen 13.00 Uhr, zurückkam, hatte er eine volle Tasche in der Hand. Die Beamten eilten zu der Rückseite des Hauses und fanden in der dortigen Erdgeschosswohnung ein aufgehebeltes Fenster vor. Daraufhin nahmen sie den 54-Jährigen, noch in der Nähe des Tatortes, fest. In seiner Tasche hatte der vermeintliche Einbrecher einen Laptop, zwei Smartphones, eine Haarschneidemaschine und ein Parfum. Die Gegenstände gaben die Polizisten dem überglücklichen Besitzer zurück.

Der wohnsitzlose 54-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main eingeliefert und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

