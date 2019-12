Polizei Dortmund

POL-DO: Anwohner der Missundestraße mit Bierflasche schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem Angriff auf einen 22-jährigen Anwohner der Missundestraße in Dortmund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Gegen 20 Uhr hörte der 22-Jährige am Samstag (14.12.) aus seiner Wohnung heraus, dass jemand auf der Straße gegen die Hauswand urinierte. Er verließ die Wohnung, um den Unbekannten zur Rede zu stellen.

Vor dem Haus standen zwei offenkundig betrunkene und aggressive Männer. Einer von ihnen schlug dem Bewohner eine Bierflasche auf den Kopf. Der zweite Mann beleidigte den 22-Jährigen. Sie riefen fünf weitere Personen hinzu. Zwei von ihnen hielten auch ein Messer in der Hand, setzten es aber nicht ein.

Die sieben Männer flüchteten. Vermutlich beschädigten sie auf der Missundestraße auch einen Mercedes.

Der mit der Bierflasche geschlagene Anwohner wurde so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus einliefern musste. Er gab an, dass es sich bei den sieben Personen wahrscheinlich um Russen handele.

Personenbeschreibung des Angreifers: etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dick, kurze blonde Haare. Alle anderen Männer waren 25 bis 27 Jahre alt.

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132 7441.

