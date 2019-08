Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Kuppenheim - Diverse Anzeigen nach Verfolgungsfahrt

Zeugenaufruf

Baden-Baden, Kuppenheim (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt im Verlauf des frühen Mittwochabends wird nun gegen einen 19-jährigen Rollerfahrer ermittelt. Beamte der Verkehrsgruppe Baden-Baden waren gegen 16.30 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als sie auf einen Motorroller aufmerksam wurden, der mit drei Personen besetzt war. Als sie die drei jungen Verkehrsteilnehmer einer genaueren Überprüfung unterziehen wollte, suchte der Fahrer des Zweirades das Weite. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich unter anderem auch über Teile der Weststadt. Im Rahmen der Flucht kam der Rollerfahrer unweit des Schlossparks zu Fall. Hierauf flüchteten die beiden Mitfahrer zu Fuß. Der Fahrer setzte die Fahrt auf seiner Honda derweil fort. Beamte des Polizeireviers Gaggenau stellten das Fahrzeug wenig später an der Wohnanschrift des 19-Jährigen in Kuppenheim fest. Eine im Anschluss durchgeführte Durchsuchung der Räume des 19-Jährigen führte zum Auffinden von Betäubungsmitteln und weiterer verdächtiger Gegenstände. Gegen den Heranwachsenden wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Während der Rollerfahrer sich nach seinem Sturz aufgerappelt hatte und weiterfuhr, soll es kurz vor dem Wohngebiet Herrenäcker zu einem Unfall zwischen dem Flüchtenden und einer Radfahrerin gekommen sein. Die Seniorin soll mit einem etwa gleichaltrigen, 60 Jahre alten Mann unterwegs gewesen sein und bei dem Vorfall gestürzt sein. Die Beamten bitten die Unfallbeteiligte unter der Telefonnummer: 07221 680-460 um Kontaktaufnahme.

/ya

