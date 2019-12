Polizei Dortmund

POL-DO: Fünf verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der Walther-Kohlmann-Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0173 In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.12.) kam es auf der Walther-Kohlmann-Straße / B236n zu einem Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen.

Gegen 0.30 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau aus Herford die Walther-Kohlmann-Straße in Fahrtrichtung Norden. Aus bis jetzt unbekannter Ursache übersah sie an der Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe der Anschlussstelle Derne das wartende Auto eines 56-Jährigen aus Everswinkel. Durch die Kettenreaktion wurde das Auto auf das Fahrzeug eines 32-Jährigen aus Wesel geschoben, welches wiederum auf den Pkw eines 28-Jährigen aus Hamm auffuhr. Alle vier Beteiligten sowie eine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt circa 35.000 Euro.

