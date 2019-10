Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Abgeblitzt: Senioren reagieren richtig

Zehn Ulmerinnen und Ulmer haben am Sonntagabend richtig reagiert.

Zwischen 19.15 Uhr und 21.45 Uhr erhielten sie Anrufe von Unbekannten, die sich als Polizisten ausgaben. Die Anrufer versuchten offenbar, das Vertrauen der Ulmerinnen und Ulmer, alle über 60 Jahre alt, zu erschleichen. Doch die reagierten richtig: Sie beendeten das Gespräch und meldeten sich anschließend bei der richtigen Polizei. Die hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, woher die Anrufe kamen und wer dahintersteckt.

Die Zahl der Betrugsdelikte, bei der die Täter vorspiegeln als Polizeibeamter zu handeln, hat im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen. Die Zahl der Fälle stieg von 193 im Jahr 2017 auf 505 Taten in 2018, also um das eineinhalbfache an. Zwar scheiterten die Betrüger in der überwiegenden Zahl der Fälle (96 Prozent). In den 19 Fällen, in denen sie erfolgreich waren, ergaunerten die Unbekannten aber knapp 400.000 Euro. Auch für 2019 erwartet die Polizei eine weitere Zunahme der Fälle. "Diese Betrüger bringen ihre Opfer, meist Senioren, um ihre Lebensleistung", stellt die Polizei fest. "Die Täter nutzen das Vertrauen der Menschen in die Polizei für ihre betrügerische Absicht, sie stellen die Glaubwürdigkeit und die Integrität der Polizei in Frage - eine sehr perfides Vorgehen, das in keinster Weise akzeptiert werden kann", so die Polizei weiter. Weil die Täter aus dem Ausland und sehr vorsichtig agierten sei die Aufklärung der Fälle nur sehr schwer möglich: Sieben Fälle klärte die Polizei im vergangenen Jahr auf. Dennoch zeige die hohe Zahl der Versuche, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Region sensibilisiert sind und sich in den meisten Fällen an die Tipps der Polizei halten: Das Gespräch sofort zu beenden, nicht auf die Forderungen einzugehen und gleich die Polizei zu verständigen. Dass diese Täter überregional agieren zeigt ein Fall vom Januar 2018, nach dem die Polizei zwei Verdächtige ermittelt hatte. Sie waren auch im Bodenseekreis und bei Bonn mit dieser Masche aufgetreten. Die Männer wurden zu Haftstrafen von mehreren Jahren verurteilt.

