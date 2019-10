Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Müder Autoknacker

Auf müder Tat ertappt wurde ein Autoknacker am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr hatte der Eigentümer eines BMW bemerkt, dass in seinem Wagen in der Innenstadt ein Mann saß. Der Unbekannte schlief offenbar. Der Autobesitzer verständigte die Polizei, die den Unbekannten weckte. Zuvor hatten die Polizisten festgestellt, dass jener zunächst das Verdeck des Cabrios aufgeschlitzt hatte. So gelangte er wohl ins Fahrzeug. Dort öffnete er gewaltsam das Handschuhfach. Das Ganze scheint mühsam gewesen zu sein, mutmaßt die Polizei, denn noch auf dem Sitz schlief der Eindringling ein. Der Werkzeug für die Tat fand die Polizei in den Taschen des 36-Jährigen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des versuchten Diebstahls.

Die Zahl der Diebstähle aus Fahrzeugen blieb 2018 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert hoch: Jeden Tag greifen Diebe in drei Autos. 2019 zeichnet sich ein leichter Rückgang ab. Dennoch empfiehlt die Polizei vorzusorgen und keine Wertsachen im Auto zu lassen. Denn ein Auto ist kein Tresor.

